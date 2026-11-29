(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Filistin halkının meşru kendi kaderini tayin hakkı hayata geçirilmeden Orta Doğu'da barış olamayacağını" belirterek, "Uluslararası toplumu, Gazze'de daha fazla şiddet ve yıkımın önlenmesi, insani yardımın engelsiz erişiminin sağlanması ve gerçek bir toparlanma için gerekli desteğin sunulması yönünde her türlü çabayı göstermeye çağırıyorum. Ayrıca, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da yerleşimcilerin uyguladığı şiddet, yerleşim yerlerinin genişletilmesi, yıkımlar, zorla tahliyeler, arazi gasbı ve giderek yaygınlaşan ilhak tehdidinin sona erdirilmesi çağrısında bir kez daha bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Guterres, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Guterres, Filistin halkının onurlu yaşam, adalet ve kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu vurguladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu Uluslararası Dayanışma Günü'nde, değişmez bir gerçeği bir kez daha teyit ediyoruz: Filistin halkının haysiyet, adalet ve kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. Dayanışmanın, acıya tanıklık etmekten daha fazlasını ifade etmesi gerektiğini biliyoruz. Dayanışma, bu acıyı sona erdirmek için harekete geçmek ve hukuka aykırı işgali durdurmak anlamına gelmelidir. Uluslararası toplumu, Gazze'de daha fazla şiddet ve yıkımın önlenmesi, insani yardımın engelsiz erişiminin sağlanması ve gerçek bir toparlanma için gerekli desteğin sunulması yönünde her türlü çabayı göstermeye çağırıyorum. Ayrıca, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da yerleşimcilerin uyguladığı şiddet, yerleşim yerlerinin genişletilmesi, yıkımlar, zorla tahliyeler, arazi gasbı ve giderek yaygınlaşan ilhak tehdidinin sona erdirilmesi çağrısında bir kez daha bulunuyorum.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme meşru hakkı tanınmadan Orta Doğu'da barış sağlanamaz. Birleşmiş Milletler ise ileriye dönük tek uygulanabilir yol olan 'iki devletli çözüm'e bağlılığından asla sapmayacaktır; bu çözüm, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına ve önceki anlaşmalara uygun olarak, 1967 öncesi sınırları temelinde, güvenli ve tanınmış sınırları içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki bağımsız, egemen ve demokratik devletin, İsrail ve Filistin, 1967 öncesi sınırları temelinde, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına ve önceki anlaşmalara uygun olarak, güvenli ve tanınmış sınırları içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacakları, Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin devletinin ayrılmaz parçaları, Kudüs'ün ise her iki devletin başkenti olduğu bir çözümdür.

Bugün ve her gün, dayanışmamızı somut hale getirelim. Filistinli çocukların korkusuzca öğrenim görebileceği bir dünya için birlikte çalışalım. Filistinli ailelerin yerinden edilmeden yaşayabileceği bir dünya için. Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanabileceği ve tam ulusal bağımsızlık ile egemenliğe kavuşabileceği bir ve hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin barış, adalet, güvenlik ve haysiyetten yararlanabileceği bir dünya için."

Kaynak: ANKA