Kamu Kadroları İçin Yeni Düzenleme

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre???????, Cumhurbaşkanlığı, ekli cetvellerde yer alan her bir kadro ve pozisyon için ayrı bir kod belirleyebilecek.

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu kararnamenin 657 sayılı Kanun'a tabi memurların yer aldığı ekli 1 sayılı cetvelde düzenlenen boş kadrolarını tutulu hale getirebilecek ve serbest bırakabilecek.

Tutulan kadrolar, serbest bırakma işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanılamayacak.

Kaynak: AA