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Gençlik ve Havacılık Festivali ikinci günde de ilgi gördü

Gençlik ve Havacılık Festivali ikinci günde de ilgi gördü
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Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında Çiğli'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali'nin ikinci gününde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, Hürkuş ve Hürjet gösterileri büyük ilgi gördü. Öğrenciler, veliler ve askeri personel yakınları festivale yoğun katılım sağladı.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 6-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali'nin ikinci gününde de ilgi yoğundu. Gençlerin havacılık kültürünü yakından tanımaları, milli savunma bilincinin geliştirilmesi ve Türk havacılığının gurur verici mirasının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen festivale, öğrenciler, veliler ve askeri personel yakınları ilgi gösterdi.

Festivalde iki gün boyunca gerçekleştirilen SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, Hürkuş ve Hürjet gösterileri, paraşüt atlayışları coşkuyla izlendi. Alana kurulan platformlarda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan hava araçları, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar da vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

'BÜYÜYÜNCE ASKER OLMAK İSTİYORUM'

Festivalin ikinci gününde gösterileri izleyen Yücel Gezici (7), "Gösteriler gerçekten çok güzeldi. SOLOTÜRK'ün Hürkuş'un uçuşlarını çok beğendim. Büyüyünce asker olmak istiyorum" dedi.

Arda Doruk Kasapoğlu (14) da "Müthiş duygular içerisindeyim, buraya merakla geldim, çok eğleniyorum. Alanda hangarları ve uçakları gezdim. İleride F-16 pilotu olmak istiyorum. Alandaki tüm uçakların özelliklerini öğrendim, zaten pilot olmak istediğim için birçoğunu biliyordum. Gösterilerdeki uçaklar çok iyi, Türk ordumuz çok güçlü" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMI HAVACILIĞA HEVESLENDİRMEK İÇİN GETİRDİM'

Çocuklarını pilotluğa ve havacılığa heveslendirmek için Uşak'tan festivale gelen Ahmet Sağır (32), "Çok güzel bir etkinlik. Her şey son teknoloji, alanda yapay zeka destekli insansız hava araçlarını gördük. Böyle etkinlikler çocukları heveslendirmek için çok önemli, daha çok olmasını isteriz" dedi.

Festivale katılmak için Ankara'dan geldiklerini söyleyen Mebruke Özdemir (27) de şunları söyledi: "Hürjet, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları çok severek takip ettiğim gösteri ekipleri. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları hangi şehirde gösteri yaparsa mümkün olduğunca o şehre gidip gururla izlemeye çalışıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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