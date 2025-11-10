Haberler

Gençlik Örgütleri, Kocaeli'deki Patlamada Hayatını Kaybeden İşçileri Anmak İçin Eylem Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da gençlik örgütleri, Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını kaybeden 6 işçiyi anmak amacıyla bir eylem gerçekleştirdi. Yürüyüş yapmak isteyen gençlere polis izin vermedi.

(ANKARA) - Ankara'da gençlik örgütleri, Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm dolum fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 6 işçiyi anmak ve tutuklanan dört arkadaşlarına destek olmak amacıyla eylem düzenledi.

Gençlik örgütleri, 100. Yıl Mahallesi'nde bir araya gelerek yürüyüş düzenlemek istedi. Polis ekiplerinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine gençler, basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, "Dün Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum fabrikasında katledilen 2'si çocuk 6 kadın işçinin sesi olan, onların katili holdingleri ve holdingci güçleri teşhir eden 4 sıra arkadaşımız tutuklandı" denilerek tutuklamalara tepki gösterildi.

Gençlik örgütleri, tutuklanan dört kişinin "işçi sınıfının yanında saf tuttukları için" hedef alındığını ifade etti. Açıklamada, "Onlara göre sadece holdinglerin ve holdingci güçlerin değil, işçi sınıfının da organize olmaya hakkı var. İşçi sınıfının karşısında örgütlenmiş holdingci güçler tam olarak bundan korkuyor" ifadeleri yer aldı.

Tutuklamaların "emek mücadelesini bastırma girişimi" olduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 sıra arkadaşımız tutuklandı çünkü, onlar organize olmazsak yarın yanarak katledilenlerin biz olacağını halkımıza haykırıyordu. Onlar organize olmaksızın bize reva görülen yaşamın ölüm olduğunu ve bu rezil geleceğin kölesi olmayacağımızı haykırıyordu. ve holdingci güçler bizi rezil bir geleceğe mahkum etmeden, bizim kanımızı emmeden yaşayamayacakları için, arkadaşlarımızın sesi onların kabuslarından çıkmıyor.

4 sıra arkadaşımız tutuklandı çünkü, onlar holdinglerin yakarak katlettiği sınıf kardeşlerinin öfkesi olarak karşılarına dikildi. Tutuklular çünkü holdingci katiller böylesi bir hesap sorma karşısında ancak tir tir titrer, onlar da biliyor ki katilliklerini meşrulaştırmaları mümkün değil. Bizler de buradan sıra arkadaşlarımızın sesi olarak haykırıyoruz, holdinglerin ve holdingci güçlerin cinayetleri yanlarına kalmayacak, sizin korkularınız sıra arkadaşlarımızı 4 tutsak ettiyse bizler 400 olarak geleceğiz, katlettiğiniz her bir sınıf kardeşimizin, sıra arkadaşımızın ve tutsak ettiğiniz her bir yoldaşımızın hesabını soracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.