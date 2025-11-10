Gençlik Örgütleri, Kocaeli'deki Patlamada Hayatını Kaybeden İşçileri Anmak İçin Eylem Düzenledi

(ANKARA) - Ankara'da gençlik örgütleri, Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm dolum fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 6 işçiyi anmak ve tutuklanan dört arkadaşlarına destek olmak amacıyla eylem düzenledi.

Gençlik örgütleri, 100. Yıl Mahallesi'nde bir araya gelerek yürüyüş düzenlemek istedi. Polis ekiplerinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine gençler, basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, "Dün Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum fabrikasında katledilen 2'si çocuk 6 kadın işçinin sesi olan, onların katili holdingleri ve holdingci güçleri teşhir eden 4 sıra arkadaşımız tutuklandı" denilerek tutuklamalara tepki gösterildi.

Gençlik örgütleri, tutuklanan dört kişinin "işçi sınıfının yanında saf tuttukları için" hedef alındığını ifade etti. Açıklamada, "Onlara göre sadece holdinglerin ve holdingci güçlerin değil, işçi sınıfının da organize olmaya hakkı var. İşçi sınıfının karşısında örgütlenmiş holdingci güçler tam olarak bundan korkuyor" ifadeleri yer aldı.

Tutuklamaların "emek mücadelesini bastırma girişimi" olduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 sıra arkadaşımız tutuklandı çünkü, onlar organize olmazsak yarın yanarak katledilenlerin biz olacağını halkımıza haykırıyordu. Onlar organize olmaksızın bize reva görülen yaşamın ölüm olduğunu ve bu rezil geleceğin kölesi olmayacağımızı haykırıyordu. ve holdingci güçler bizi rezil bir geleceğe mahkum etmeden, bizim kanımızı emmeden yaşayamayacakları için, arkadaşlarımızın sesi onların kabuslarından çıkmıyor.

4 sıra arkadaşımız tutuklandı çünkü, onlar holdinglerin yakarak katlettiği sınıf kardeşlerinin öfkesi olarak karşılarına dikildi. Tutuklular çünkü holdingci katiller böylesi bir hesap sorma karşısında ancak tir tir titrer, onlar da biliyor ki katilliklerini meşrulaştırmaları mümkün değil. Bizler de buradan sıra arkadaşlarımızın sesi olarak haykırıyoruz, holdinglerin ve holdingci güçlerin cinayetleri yanlarına kalmayacak, sizin korkularınız sıra arkadaşlarımızı 4 tutsak ettiyse bizler 400 olarak geleceğiz, katlettiğiniz her bir sınıf kardeşimizin, sıra arkadaşımızın ve tutsak ettiğiniz her bir yoldaşımızın hesabını soracağız."