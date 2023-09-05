Gençlik Merkezi ve EKAD Gönüllüleri Kızılağaç Sahilinde Çevre Temizliği Yaptı

Manavgat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kızılot ve Kızılağaç sahillerinde çeşitli ekolojik çalışmalar yürüten EKAD gönüllülerini ziyaret etti. Gönüllüler, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması için çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Gençlik Merkezi ve Ekolojik Araştırma Derneği (EKAD) gönüllü gençleri Kızılağaç sahilinde çevre temizliği yaptı.

Manavgat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Manavgat'ın Kızılot ve Kızılağaç sahillerinde başta deniz kaplumbağası olmak üzere çeşitli ekolojik çalışmalar yürüten EKAD gönüllülerini ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kızılağaç Halk Plajı'nda bulunan EKAD merkezini ziyaret eden Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, burada dernek yetkilisi biyolog Fatih Polat'tan deniz kaplumbağaları hakkında bilgi aldı. Antalya Belek ve Manavgat'ın yanı sıra Adana'da da ekolojik çalışmalar yürüttüklerini anlatan biyolog Fatih Polat, Alara Çayı'ndan Manavgat Irmağı'na kadar olan 16 kilometrelik sahil bandında yaklaşık 2 bin deniz kaplumbağası yuvasını kontrol ettiklerini söyledi.

Polat tarafından verilen semineri dinleyen Manavgat Gençlik Merkezi gönüllü gençleri daha sonra EKAD gönüllüleri ile birlikte Kızılağaç sahilinde çöp toplama etkinliğine katıldı. Deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının çevre kirliliği nedeniyle yok olmaması için vatandaşları uyaran gönüllü gençler, denizler ve sahillerin özellikle plastik atıklardan arındırılması gerektiğini söyledi. (DHA)