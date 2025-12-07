Sancaktepe'de öğrencilerin hazırladığı eserler sergilendi

SANCAKTEPE Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı eserlerden oluşan Karma Resim Sergisi, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde açıldı.

Açılış programında konuşan Başkan Alper Yeğin, gençlerin sanatsal üretimine verilen desteğin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik Merkezlerimizde yetişen öğrencilerimizin ortaya koyduğu her eser, emeklerinin, sabırlarının ve yeteneklerinin bir yansımasıdır. Bugün burada onların hayallerini, dünyaya bakışlarını ve sanatla kurdukları bağı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sancaktepe'de kültür ve sanata değer veren bir anlayışı sürdürmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Genç sanatçıların eserlerinin ilçenin kültürel hayatına renk kattığını belirten Yeğin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik eden eğitmenlerimize teşekkür ediyorum."

Sergi 12 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.