Haberler

Sancaktepe'de öğrencilerin hazırladığı eserler sergilendi

Sancaktepe'de öğrencilerin hazırladığı eserler sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin eserlerinden oluşan Karma Resim Sergisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin'in açılışında sergilendi. Sergi, genç sanatçıların yeteneklerinin ve hayallerinin yansıtıldığı bir platform oldu.

SANCAKTEPE Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı eserlerden oluşan Karma Resim Sergisi, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde açıldı.

Açılış programında konuşan Başkan Alper Yeğin, gençlerin sanatsal üretimine verilen desteğin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik Merkezlerimizde yetişen öğrencilerimizin ortaya koyduğu her eser, emeklerinin, sabırlarının ve yeteneklerinin bir yansımasıdır. Bugün burada onların hayallerini, dünyaya bakışlarını ve sanatla kurdukları bağı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sancaktepe'de kültür ve sanata değer veren bir anlayışı sürdürmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Genç sanatçıların eserlerinin ilçenin kültürel hayatına renk kattığını belirten Yeğin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik eden eğitmenlerimize teşekkür ediyorum."

Sergi 12 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.