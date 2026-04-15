Konya'da öğrencilere "Dezenformasyonla Mücadele ve Güvenli Sosyal Medya Kullanımı" eğitimi verildi

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, lise öğrencilerine dezenformasyonla mücadele ve güvenli sosyal medya kullanımı hakkında eğitim verdi. Eğitimde dijitalleşme, yanlış bilgi, siber zorbalık ve sosyal medya bağımlılığı gibi konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce lise öğrencilerine "Dezenformasyonla Mücadele ve Güvenli Sosyal Medya Kullanımı" farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Selçuklu ilçesinde M. Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik, Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, dijitalleşmeyle yanlış bilgi ve yalan haber ve bilgi güvenliği konuları hakkında bilgi verildi.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü H. Rahmi Dalmaç, İletişim Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Daha sonra Konya Bölge Müdürlüğü personeli İpek Bozgeyikler tarafından yapılan sunumda, sosyal medyanın tanımı, dijital ayak izi riskleri, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, etik kurallar ve hukuki sorumluluklar gibi konular örnekleriyle ele alındı.

Konya Bölge Müdürlüğü personeli Kader Topcu ise sunumunda dezenformasyon türleri ve bireysel mücadele yöntemlerine değinerek, dezenformasyonun etkileri, dezenformasyonu tespit edebilmenin ipuçları, kaynağın ve içeriğin incelenmesi, doğruluk kontrolü, tersine görsel arama ve deepfake konularında örnek vererek bilgilendirme yaptı.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından gençlere ve öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim programlarında, dijital ortamda hızla yayılan bilgi kirliliği ve bilgi düzensizliklerine karşı farkındalık oluşturmak, ve öğrencilerin bilinçli birer medya okuyucusu haline gelmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Melike Keskin
