Haberler

Türk Bayrağını Göndere Çekip, Sınır Hattındaki Saldırıya Tepki Gösterdiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde bir grup genç, Suriye sınır hattındaki Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki olarak bayrağı göndere çekip İstiklal Marşı okudu.

1) TÜRK BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKİP, SINIR HATTINDAKİ SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİLER

ERZURUM'un İspir ilçesinde bir grup genç, tırmandıkları tepede Türk bayrağını göndere çekerek Suriye sınır hattındaki bayrağa saldırıya tepki gösterdi.

İspir'e 19 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde bir grup genç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Ellerindeki bayraklarla bölgedeki tepeye tırmanan gençler, burada İstiklal Marşı okuyup, saygı duruşunda buldu. Türk bayrağını da göndere çeken grup, daha sonra yanlarında getirdikleri kızaklarla kaydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı

Galatasaray için kötü haberi verdi
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Özlem Zengin, emekli maaşı konusunda Erdoğan'la ters mi düştü?
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı

Galatasaray için kötü haberi verdi
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı

Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi