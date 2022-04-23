Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Maltepe'deki Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan iftar programında yaptığı konuşmada, geçmişte bu milletin gençlerini kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Türk-Kürt, kimi zaman ilerici-gerici diyerek bölen, ülkenin potansiyelini heba eden oyunlara karşı yeteri kadar dirayetli durulamadığını belirtti.

Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaz ayrımı olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bizde ne var? Bizde sadece ve sadece 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' anlayışı var." dedi.

BURSLARIN HESAPLARA ERKEN YATIRILACAĞI MÜJDESİNİ VERDİ

Gençlere bir de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz." dedi.

BAYRAKTAR'I ARAYIP SÖZ ALDI

İftardan sonra bir genç Cumhurbaşkanı'nın yanına gelerek "Sizleri ağırladığımız gibi Selçuk Bayraktar'ı da burada ağırlamak istiyoruz." dedi. Hemen telefonuyla Bayraktar'ı arayıp gençlerin talebini ileten Erdoğan, "Burada 4 bin öğrenci var. TEKNOFEST gençliği dediler ki bir de biz Selçuk ağabeyimizi aramızda görmek isteriz" ifadelerini kullandı. Bayraktar ise bayrama kadar gelme sözü verdi.