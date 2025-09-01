Genç Yeşilay Lise Komisyonu'ndan Ayvacık Gezisi

Genç Yeşilay Lise Komisyonu'ndan Ayvacık Gezisi
Genç Yeşilay Lise Komisyonu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Petek Gençlik iş birliğiyle 26 gönüllü öğrenciyle Ayvacık gezisi düzenledi. Katılımcılar, Kahvaltı, tarihi cami ziyareti ve doğa turuyla keyifli anılar biriktirdi.

Genç Yeşilay Lise Komisyonu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Petek Gençlik iş birliğiyle 26 gönüllü öğrenciyle Ayvacık gezisi düzenledi.

Program kapsamında gönüllüler, Tekkeköy Mağaraları'nda kahvaltı yaptıktan sonra Çarşamba'daki tarihi Çivisiz Camii'ni ziyaret etti. Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda serbest zaman geçiren grup, öğle yemeğini Ayvacık İskele Kafe'de gerçekleştirdi.

Gezinin en ilgi çekici etkinliği ise "Samsunum 2" gemisiyle yapılan doğa turu oldu. Katılımcılar Karadeniz manzarası eşliğinde keyifli anılar biriktirdi.

Genç Yeşilay, sosyal ve kültürel içerikli gönüllü çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
