Genç Sanatçılar Ganiyev ve Esen'den Unutulmaz Konser

Güncelleme:
Uluslararası ödüllü keman virtuözü Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Cem Esen, 15 Kasım'da Beyoğlu'nda müzikseverlerle buluşacak. Konserde, klasik müziğin önemli eserleri yorumlanacak.

Uluslararası yarışmalarda kazandıkları ödüller ve özgün çalışmalarıyla dikkati çeken iki genç sanatçı Elvin Hoxha Ganiyev ile Cem Esen, 15 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

Keman virtüözü Ganiyev ile piyanist ve besteci Esen, 18.00'de Beyoğlu'ndaki Minoa Pera Sahne'de konser verecek.

Konserde, klasik müziğin 20. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden Claude Debussy'nin "Keman ve Piyano Sonatı", Maurice Ravel'in "2 No'lu Keman ve Piyano Sonatı", Sergei Prokofiev'in "F minör Keman ve Piyano Sonatı Op. 80" adlı eserleri yorumlanacak.

Haberler.com
