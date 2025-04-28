Genç Sağlık Sendikası Cide Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti
Genç Sağlık Sendikası yönetimi, Cide Belediye Başkanı Necdet Demir'i makamında ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, 'İyilikle değiştir dönüştür' projesi kapsamında temizlik çalışmaları yapıldı.
Genç Sağlık Sendikası yönetimi Cide Belediye Başkanı Necdet Demir'i ziyaret etti.
İl Başkanı İbrahim Parlar, Yönetim Kurulu Üyeleri Fevzi Yazgan ve Ahmet Zafer Alkan, Belediye Başkanı Nejdet Demir'i makamında ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Belediye Başkanı Demir, ziyaretleri dolayısıyla Genç Sağlık Sendikası heyetine teşekkür etti
İyilikle değiştir dönüştür projesi
Cide Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından nisan ayı etkinlikleri kapsamında "Ekibini kur, iyilikle değiştir, dönüştür" projesini hayata geçirildi.
Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde oluşturulan ekipler; sahil, park, bahçe ve cami müştemilatlarında temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Ayrıca cami bahçelerinde bulunan ağaçlara kuş evleri yerleştirildi.
İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, programa katkı sağlayan herkese teşekkür etti.