Genç ressamlar Konak'ta Ümran Baradan anısına yarıştı

İZMİR (Bültenler) - Bu yıl "Senin Gözünden İzmir" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle alırken, yarışmanın sergisi de kültür merkezinin fuayesinde açıldı.

Konak Belediyesi'nin,dünyaca ünlü seramik, çini ve resim sanatçısımerhum Ümran Baradan anısına bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Ümran Baradan Liselerarası Resim Yarışması'nın Ödül Töreni Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleşti. "Senin Gözünden İzmir" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini aldığı törene Ümran Baradan'ın kızı ve yarışmanın jüri üyesi Yasemin Baradan Dündar, Ümran Baradan'ın torunu Bartu Dündar, Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av. Gülsüm Ormancı, derneğin İzmir Şube Başkanı Nazife Bakiler, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Özge Köktürkçavuş, jüri üyeleri ve yarışmada dereceye giren öğrencilerkatıldı. Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin muhteşem konseriyle başlayan ödül töreninde, Ümran Baradan'ın yaşamını konu alan film gösterimi de yapıldı. Konserin ardından, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.Güzel Sanatlar Liseleri kategorisinde Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Yağmur Kale birinciliği alırken, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nden Aleyna Atakoğlu ikinci ve Buse Delfin Bozuk ise üçüncü oldu. Düz Liseler kategorisinde ise İzmir Atatürk Lisesi'nden Aleyna Hata birincilik, Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Dilşah Çetin ikincilik, Karşıyaka Cihat Kara Anadolu Lisesi'nden Sunay Derin Mesirciüçüncülük ödüllerinin sahibi oldu.Jüri Özel Ödülünüise Kolej Karataraklı Anadolu Lisesi öğrencisi Aysu Budak kazandı.

Dereceye giren eserler sergilendi

İzmir'deki Güzel sanatlar liseleri ve düz liseler olmak üzere iki kategoride düzenlenen ve yaklaşık 200 eserin katıldığı yarışmanın jürisini ise Sanatçı Akademisyen Prof. Dr. Arif Ziya Tunç, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedret Yaşar, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Hamdi Gökova, Yasemin Baradan Dündar, Konak Belediyesi Müzeler ve Sanat Galerileri Koordinatörü Serpil Birsin oluşturdu. Birinciler tam, ikinciler yarım, üçüncüler ve Jüri Özel Ödülünü alan yarışmacı ise çeyrek altınla ödüllendirildi. Yarışmada derece alan resimler ile sergilenmeye değer 40 resmin bulunduğu sergi iseSelahattin Akçiçek Kültür Merkezi Fuayesindebir hafta boyunca açık kalacak.

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