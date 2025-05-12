Genç Parti Lideri Şahindur'dan PKK Açıklaması

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin olarak, "Süreç için gerekli açıklamalar ivedilikle şeffaf ve eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır. Uyarılar dikkate alınmaz ve net açıklamalar yapılmazsa, 'başarı' diye adlandırılan süreç halkın çoğunluğu tarafından en basit tabirle 'seçim için yapılan bir hamle' olarak görülmeye mahkumdur" dedi.

Genç Parti lideri Şahindur, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

" 'Terörsüz Türkiye' diye adlandırılan sürecin sonuçlarının, milletimize çok net ve sade bir dille anlatılması gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde, art niyetli kişi ve ekiplerin yorumları ve yanlış yönlendirmeleri neticesinde toplumda mutsuzluk ve öfke artarak devam edecek. Söz konusu sürecin 'başarı' olarak adlandırılması için, süreç özelinde toplumsal mutabakatın bir an önce sağlanması gerekmektedir. Süreç için gerekli açıklamalar ivedilikle şeffaf ve eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır. Uyarılar dikkate alınmaz ve net açıklamalar yapılmazsa, 'başarı' diye adlandırılan süreç halkın çoğunluğu tarafından, en basit tabirle 'seçim için yapılan bir hamle' olarak görülmeye mahkumdur. Genç Parti olarak 'Terörsüz Türkiye' gerekliliğini, terör örgütüne silah bıraktırılmasını destekliyoruz ama uyarıyoruz, hedeflenen toplumsal barış bu yolla sağlanamaz."