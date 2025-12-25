Haberler

Genç Memur-Sen, "Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreni" düzenledi

Güncelleme:
Genç Memur-Sen tarafından, gençlerin Türk dünyasına ilişkin tarihsel, siyasal, kültürel ve jeopolitik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen "Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreni" düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Memur-Sen Genel Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın Sovyetler Birliği döneminde haksızlıklara maruz kalan Türk dünyasına destek olmak amacıyla kurulduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde faaliyetlerinin çok güçlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin, Türk devletlerinin bir araya gelmesinde öncü rol oynadığını vurgulayan Eren, TİKA olarak bölgede binlerce projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Eren, TİKA'nın Moğolistan'daki Bilge Tonyukuk Yazıtları Müzesi'nin açılışını mayıs veya haziranda yapacaklarını duyurarak, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 3 bin metrekare müze yaptık." dedi.

TİKA'nın Türk dünyasında gelir getirici projelere imza attığına dikkati çeken Eren, Türk dünyasıyla ilişkileri güçlendirmeye gayret ettiklerinin altını çizdi.

Eren, "popüler kültür" adı altında maruz kaldıkları her şeyin alternatifini üretmelerinin gerektiğini vurgulayarak, etnospor gibi faaliyetlerin bu bağlamda önem arz ettiğini söyledi.

Ortak hafıza, vicdan ve gelecek vurgusu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus da uzun yıllar boyunca gönüllerde hasret yaşayan Türk dünyası fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ete kemiğe büründüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin, Türk dünyası için belirleyici olduğunun altını çizen Turus, YTB, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Maarif Vakfı gibi kurumların kurulması veya güçlendirilmesinin önemine değindi.

Turus, Karabağ Zaferi'nin, Gazze ve Sudan'ın da bir gün zaferle taçlanacağı umudunu doğurduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de bebekleri öldüren sistematiğe" karşı çıkılmasının önemini vurguladı.

Türk Dünyası Akademisine 72 ülkeden 6 bin 500 gencin başvurduğunu anlatan Turus, "Bu, aslında bir başkaldırıdır. Bu, aslında mana birliğimizin haritalardan daha büyük, sınırları aşan bir altyapıya sahip olduğunu gösterir." diye konuştu.

Turus, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen etnospor faaliyetlerine işaret ederek, bunu tekdüzeliğe karşı başkaldırı olarak nitelendirdi.

Türkiye Bursları'ndan yararlananların gündeme dair vizyon kazandığını anlatan Turus, "Bugün dünyanın dört bir tarafında 160 bine yakın genç, zalime Türkçe 'Dur' diyor ve en önemlisi mazlumun yanında durmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
