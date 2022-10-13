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Genç kızın aylık 9 bin TL verip kaldığı evin içini görenler gözlerine inanmadı

Güncel Haberler

Genç bir kızın aylık 9 bin TL'ye kiraladığı evin içi, sosyal medyada paylaşıldı. Çok küçük olduğu görülen ev, izleyenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.

Türkiye'de son dönemde hızlı şekilde artan enflasyon, en fazla konut sektörünü etkiledi. Evlerin kiraları bir anda iki, hatta üç katına çıktı.

STÜDYO DAİREYİ GEZDİLER

Sosyal medyada bir genç, önceden anlaştığı genç kızın, aylık 9 bin TL'ye kaldığı stüdyo dairenin içerisini video kayda aldı.

MUTFAK VE YATAK AYNI YERDE

Hayli küçük olduğu görülen evde yatak ve mutfak tezgahının karşılıklı olması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, evin kirasının çok fazla olduğunu dile getirdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kiralık Daire Sosyal Medya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Adana001 Merkez:

Ülkede otokontrol sistemi yok. Herkes kafasına göre fiyat yazıyor. Yasalar yetersiz. Ve yöneticilerin umrunda değil. Ama ben hep diyorum halkın vergisiyle maaş alıp halkı birbirine ezdiren tüm herkes helak olsun. Yazık günah yani

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