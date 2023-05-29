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Genç kız, AK Parti bayrağı ile tramvaya binenleri görünce hüngür hüngür ağladı

Güncel Haberler

Dün akşam saatlerinde belli olan seçim sonuçlarından sonra ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da tramvayda kaydedilen bir görüntüde genç bir kızın AK Parti bayrağıyla tramvaya binenleri görünce hüngür hüngür ağladığı görüldü.

Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,16 oyla kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı da yüzde 47,84 oldu.

TRAMVAYDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Seçimin yankıları sürerken ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da kaydedilen bir görüntüde genç bir kızın AK Parti bayraklarıyla tranvaya binenleri görünce ağladığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada da en çok izlenenler arasına girdi.

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Seçim 2023 Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Özgür Sevindik:

Ahbe kızim bunlar basa gelse yedi sülalelini ağlatir bu şekilde ağlaman daha iyi

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Mustafa Kesap:

Sevinç gözyaşları mı? Hüzün gözyaşları mı?

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Murat Kılıç:

İnan senin ağladığın kadar chp yi yönetenler gülüyorlar. Onların umrunda bile değilsiniz. Anlayın artık. Partinize Atatürk'e sahip çıkın.

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