Genç kadını Ülkü Ocakları'ndan kovdular! Nedenini duyanlar inanmakta güçlük çekiyor

Ülkü Ocakları'nın düzenlediği bir etkinliğe katıldığını ifade eden genç kadın, parmakları yamuk olduğu için etkinlikten kovulduğunu öne sürdü. Etkinlik sonunda topluca bozkurt işareti yaptıklarını belirten kadın, "Benim bozkurtumu görünce parmağım yamuk olduğu için 'Kurdun kulağı yamuk' diyerek beni attılar." dedi.

Sosyal medyada video yayınlayan bir kadının Ülkü Ocakları'ndan kovulma hikayesi büyük yankı uyandırdı. Düzenlenen bir etkinliğe katıldığını ifade eden kadın, parmakları yamuk olduğu için "Bu kurdun kulağı yamuk" denilerek etkinlik alanında kovulduğunu öne sürdü.

"BU OLAYDAN DOLAYI ÇOK ÜZÜLDÜM"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran videoda kadın, "Etkinlik sonunda topluca fotoğraf çekileceğimiz zaman herkes bozkurt işareti yaptı. Benim bozkurtumu görünce parmağım yamuk olduğu için 'Kurdun kulağı yamuk.' diyerek beni attılar. Bu olaydan dolayı çok üzüldüm. Ülkü Ocakları'nın böyle bir şey yapacağına inanmamıştım" ifadelerine yer verdi.

"DÜNYANIN EN KOMİK OLAYI OLABİLİR"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran videonun altına "Kurdun kulağı yamuktur ama duyduğunu unutmaz", "Dünyanın en komik olayı olabilir", "Ulusaydın keşke", "Benim simetri takıntı seviyesi", "Gülmemek elde değil", "Güler misin ağlar mısın?", "Kurdun kulağı kırmızı çizgileridir çünkü" şeklinde yorumlar yapıldı.