Haberler

Amasya-Avukat, duruşmaya giderken kazada yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Amasya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Erhan Şahiner için adliye önünde düzenlenen törenle helallik alındı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamazken, Şahiner'in ailesi büyük bir acı yaşadı.

GENÇ AVUKAT İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Amasya'da, duruşmaya giderken kontrolünü kaybettiği otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden Avukat Erhan Şahiner için Amasya Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Amasya Baro Başkanı Edip Hakan Subaşı, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, meslektaşları, babası Hayri ve annesi Seher Şahiner katıldı. Avukat Şahiner'in yakınları ve meslektaşları helallik alınırken göz yaşlarına hakim olamadı.

'DURUŞMANA MI GELDİN YAVRUM'

Seher Şahiner oğlunun tabutu cenaze aracına taşınırken, "Duruşmana mı geldin yavrum, bırakma beni, yavrum. Ciğerimi yaktın yavrum" diye gözyaşı döktü.

Adliyedeki törenin ardından Şahiner'in cenazesi, Suluova ilçesine bağlı Harmanağılı köyüne götürüldü. Erhan Şahiner'in cenazesi, burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
