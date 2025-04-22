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Genç Aktiviste Suçlama: İmamoğlu İçin Paylaşım Yaptı

Genç Aktiviste Suçlama: İmamoğlu İçin Paylaşım Yaptı
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle 22 yaşındaki S.K. hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Genç, İmamoğlu'na destek niteliğindeki paylaşımları nedeniyle 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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