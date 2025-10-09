Gemlik'te Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.