Gemlik'te Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel