Site bahçesindeki 3 otomobil alev alev yandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki 2 araca daha sıçradı. 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki otomobillere de sıçradı. Alev alev yanan 3 otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Hisar Mahallesi Dörtyol mevki Baytaş Sitesi'nin bahçesinde park halindeki otomobilin motor kısmından, sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Araç bir anda alev alırken, yangın yanında park halinde bulunan 2 otomobile daha sıçradı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken; site sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan 3 otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı