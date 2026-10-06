Haberler

Gemlik'te gürültüden şikayet edilen komşu, çift cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gemlik'te gürültüden şikayet edilen komşu, çift cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde öldürülen Vural ve Asiye Kara çiftinin cinayet şüphelisi komşuları K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.S.'nin gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından defalarca şikayet edildiği bildirildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Vural Kara (60) ile eşi Asiye Kara'nın (60) evlerinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşuları K.S. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.S.'nin 'gürültü' nedeniyle aparman sakinleri tarafından defalarca şikayet edildiği bildirildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Kara çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede çiftin, kesici alet kullanılarak ve başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çiftin bir süre önce 'gürültü' nedeniyle tartıştığı K.S. isimli komşusunu cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ DEFALARCA ŞİKAYET EDİLMİŞ

Soruşturmada, K.S.'nin evinde çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından birçok kez uyarıldığı ve şikayet edildiği bildirildi. Şüphelinin olay günü alt kata inerek Kara çiftinin evine gittiği ve yaşanan tartışmanın ardından çifte saldırdığı belirtildi. Olay yerindeki ilk incelemelerde çiftin vücutlarında sert cisim ve kesici alet darbelerine ilişkin bulgular tespit edildi. Vural ile Asiye Kara çiftinin cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 124 sitede yayınlandı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

CHP'li başkan sabaha karşı tutuklandı!

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Hamid'in dramında yeni gelişme! 'Sakallı Hamid' canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı

Hamid'in babası denen kişi canlı yayına katıldı! DNA testi verecek mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk

Kamerayı açıp iğrenç anı kaydetti: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı

Üç kuşak aile pozu! Altına bakın ne yazdı
Otizmli Burak, Samsun'daki tüm direklerin markasını ezbere biliyor! 2,5 yaşında kürdanla başladı

Şehirdeki her direği ezbere biliyor! Fabrikalar ona kapı açtı