Gemlik'te Denizde Boğulma Olayı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

Kurşunlu Sahili'ndeki iskeleden denize atlayan yabancı uyruklu iki kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik botunun ulaştığı kardeşlerden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.