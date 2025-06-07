Gemlik'te Denizde Boğulma Olayı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Gemlik'te Denizde Boğulma Olayı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yüzmek için denize giren iki yabancı uyruklu kardeşten biri boğuldu, diğeri kurtarıldı. Olay, Kurşunlu Sahili'nde meydana geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

Kurşunlu Sahili'ndeki iskeleden denize atlayan yabancı uyruklu iki kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik botunun ulaştığı kardeşlerden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL

Bu böceği öldüren servet ödeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.