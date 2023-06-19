Gemlik Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nde yol çalışmalarını tamamladı

Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde hız verdiği yol çalışmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi'nde asfalt yol yapımını tamamladı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "İlçemizde ulaşım kalitemizi arttırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yolda 500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Gemlik'te devam eden yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik'te her yıl kilometrelerce asfalt ve parke taş yol çalışması yapıyoruz. Şu an ilçemizin dört farklı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarla birlikte ulaşım kalitesini arttırıyoruz. Yol yapım çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz "diye konuştu.