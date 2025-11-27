Haberler

Gemerek'te Uyuşturucu ve Terörle Mücadele Semineri Düzenlendi

Gemerek'te Uyuşturucu ve Terörle Mücadele Semineri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Gemerek Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen seminarda öğrenciler, uyuşturucu maddeler, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve terörle mücadele konularında bilgilendirildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu, bağımlılık ve terörle mücadele semineri gerçekleştirildi.

Gemerek Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Gemerek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Seminerde, uyuşturucu madde türleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi, dijital dolandırıcılık ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü eğitim personelleri ise ilçedeki liselerde eğitim gören öğrencilere "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında terör, terörizm, terör örgütlerinin yapılanma şekilleri ve örgütlerin gençleri hedef alan eleman kazanma yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.