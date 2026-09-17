Gemerek'te şeker pancarı hasadı başladı

Gemerek'te şeker pancarı hasadı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gemerek ilçesinde önemli tarımsal ürünler arasında yer alan şeker pancarının hasadı başladı.
Gemerek ilçesinde önemli tarımsal ürünler arasında yer alan şeker pancarının hasadı başladı.
İlçeye bağlı Burhan köyünde yapılan hasada, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, İlçe Belediye Başkanı Sezai Çelikten, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Alanda üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, sezonun ilk şeker pancarı hasadını gerçekleştirdi.
Kaynak: AA