Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gemerek'te sağanak yağmur etkili oldu: Yol ve tarım arazilerini su bastı

Güncel Haberler

Gemerek'te sağanak yağmur etkili oldu: Yol ve tarım arazilerini su bastı Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Gemerek'te sağanak yağmur etkili oldu: Yol ve tarım arazilerini su bastı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Sel sonrası yol ve tarım arazilerini su bastı. Selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçede ciddi anlamda bir olumsuzluğun olmadığı öğrenilirken çöp konteynerleri suya kapılarak sürüklendi. Öte yandan çamur nedeniyle Kayseri- Sivas karayolunda kısa süreliğine trafikte aksamalar meydana geldi. Karayolunu belediye ekipleri ve köylere hizmet götürme ekipleri kısa sürede temizledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Bozduman - Güncel

Gemerek Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title