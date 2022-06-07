Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı - Haberler

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Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Bozduman - Güncel
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Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken, Sivas- Kayseri karayolu sel nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Büyük Dere ve ilçeye bağlı bazı köylerde dereler taştı. Taşkın suları sele neden olurken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sivas- Kayseri karayolu, sel suları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Su altında kalan tarım arazilerinde ise hasar oluştu. Gemerek Belediyesi ile Karayolları ekipleri sel sularından etkilenen bölgede temizlik çalışması başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Bozduman - Güncel

Gemerek Sivas su Güncel Haberler

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