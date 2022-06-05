Gemerek'te sağanak sele neden oldu - Haberler

Gemerek'te sağanak sele neden oldu
Demirören Haber Ajansı - Mehmet Bozduman - Güncel
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SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.
İlçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle Alikemali Mahallesi Tuğsan Caddesinde bulunan Büyük Dere taştı. Taşkın suları sele neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu. Sivas-Kayseri karayolunda da sel suları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Gemerek Belediyesi ile karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Bozduman - Güncel