Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik mezuniyet töreni düzenlendi

Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik mezuniyet töreni düzenlendi
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Sivas'ta Gemerek Gemerek Müftülüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi,Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Sızır...

Sivas'ta Gemerek Gemerek Müftülüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi,

Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, ilçe protokolü ve vatandaş katıldı.

Minik öğrencilerin sergilediği gösteriler ile Kur'an-ı Kerim tilavetleri, katılımcılardan beğeni topladı.

Programın sonunda Koca ve protokol üyeleri, öğrencilere belgelerini verdi.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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