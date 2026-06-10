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Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programı düzenlendi

Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programı düzenlendi
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programı, Yeniçubuk Anadolu Lisesi'nde düzenlendi. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programı gerçekleştirildi.

Yeniçubuk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Enes Burak Koca, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programda konuşan Kaymakam Koca, Kur'an kurslarının çocukların manevi ve ahlaki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçen öğreticilere, velilere ve tüm görevlilere teşekkür etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy
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