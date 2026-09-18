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Gemerek Devlet Hastanesine yeni diyaliz cihazı kazandırıldı

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Gemerek Devlet Hastanesine yeni diyaliz cihazı alındı.

Gemerek Devlet Hastanesine yeni diyaliz cihazı alındı.

Diyaliz tedavisi gören hastaların daha konforlu şartlarda sağlık hizmeti alabilmesi, güncel teknolojiye sahip cihazlardan yararlanması ve tedavi süreçlerinin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla hastanedeki diyaliz cihazı sayısı 7'ye yükseltildi.

Hastane yönetimi, hasta memnuniyetinin yüksek olduğu diyaliz biriminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
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