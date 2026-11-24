Gelinini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kayınpeder Çerkezköy'de tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çerkezköy'de kayınpederiyle tartışan gelin, bıçakla yaralandığı kavgada hayatını kaybetti. Gelinini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kayınpeder, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gelinini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Şüpheli M.Ç, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi'nde dün kayınpeder M.Ç. ile gelini N.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan N.Ç, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA