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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gelinini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Şüpheli M.Ç, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi'nde dün kayınpeder M.Ç. ile gelini N.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan N.Ç, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA