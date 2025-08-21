Gelin alma töreninde magandalar havaya ateş açtı! 1 ölü, 2 yaralı

Gelin alma töreninde magandalar havaya ateş açtı! 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki gelin alma töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu 43 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI VAR

Silahla havaya ateş edilmesi sonucu F.S. (43), R.S. ve B.S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.S. hayatını kaybetti. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
