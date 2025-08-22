Gelin Alma Töreninde Silah Kazası: Fuat Han Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu yaralanan Fuat Han, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi Erzurum'da toprağa verildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, gelin alma töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu yaşamını yitiren kişi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Taşkıran Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta gelin alma töreni sırasında silahla havaya ateş edilmesi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fuat Han'ın (43) cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Erzurum'a getirildi.

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Han, kırsal Tepeköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına Han'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

Taşkıran Mahallesi'nde dün gelin alma töreni sırasında silahla ateş edilmesi sonucu Fuat Han, R.S. ve B.S.T. yaralanmış, Han, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan polis memuru Y.E.B. ve M.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
