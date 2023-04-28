Gelin adaylarına ücretsiz gelinlik ve abiye

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde gelin adayları, mahalle muhtarının temin ettiği gelinlik ve abiyeleri ücretsiz kullanıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde gelin adayları, mahalle muhtarının temin ettiği gelinlik ve abiyeleri ücretsiz kullanıyor.

Yenimahale muhtarı Ahmet Doğan, gelinler için gelinlik ve abiye temin etti.

Gelin adayları, ilçede düğün organizasyonu yapan Melike Gündoğan'ın iş yerine giderek, gelinlik ve abiyeleri ücretsiz temin edebiliyor.

Kullanılan kıyafetler, kına gecesi ve düğünden sonra temizletilerek iş yerine teslim ediliyor.