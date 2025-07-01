Gelibolu'ya Yeni Kaymakam Atandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine atanan Kaymakam Cihat Koç, görevine başladı. Koç, görevine başlamadan önce Gelibolu'nun önemli simgeleri olan Gazi Süleyman Paşa ve hürriyet şairi Namık Kemal'in kabirlerini ziyaret etti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine atanan Kaymakam Cihat Koç, görevine başladı
Kaymakam Koç, Gelibolu'nun simge isimlerinden Gazi Süleyman Paşa ve hürriyet şairi Namık Kemal'in kabirlerini ziyaret etti.
Koç, sosyal medya paylaşımında, "Merhaba Gelibolu, merhaba şanlı ecdadın, şühedanın, güzel insanların şehri. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın ve hürriyet şairi Namık Kemal'in kabirlerini ziyaretle görevimize başladık. Allah utandırmasın, adaletten ayırmasın." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel