Gelibolu'nun Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'ncü yılı dolayısıyla düzenlenen tören, Kaymakam Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın katılımıyla gerçekleşti. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra düzenlenen 'kurtuluş' yürüyüşü ve kutlamalar halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'nün yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından Kolordu binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sonra Soyuak bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından okunan şiirlerin ardından buradaki törenler sona erdi.

Daha sonra düzenlenen "kurtuluş" yürüyüşünün ardından kutlamalar Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

Halk oyunları gösterisi, Gencer Savaş ve bandosunun gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
