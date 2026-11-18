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Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 18 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Kronik Hastalıklar Birimince Gelibolu Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında gerçekleştirilen programda, katılımcılara Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), hastalığın risk faktörleri ve erken tanının önemi anlatıldı.

Eğitimde ayrıca Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezinde (SHM) sunulan hizmetler tanıtılarak, vatandaşların bu merkezlere başvuru ve yararlanma süreçleri hakkında bilgi verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplumun her kesiminde sağlık bilincini artırmaya yönelik saha eğitimlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA