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Gelibolu'da Zafer Bayramı Fener Alayı Coşkusu

Gelibolu'da Zafer Bayramı Fener Alayı Coşkusu
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Kaymakam, milletvekili, belediye başkanı ve vatandaşlar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Belediye Başkanı Soyuak, Gelibolu'nun güçlü bir kent olacağını belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Gazi Süleyman Paşa Heykeli önünde toplanan Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti İlçe Başkanı Cahit Bilge, MHP İlçe Başkanı Murat Şarlak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Soyuak, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanları saygıyla andığını belirtti.

Gelibolu'nun güçlü bir kent olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Soyuak, şunları kaydetti:

"Gelibolu'yla gurur duyduğumuz, çocuklarımızın geleceğinin umudu olan güçlü ve güzel bir Gelibolu'yu beraber inşa edeceğiz. Bu toprağın insanı güçlüdür, cesaretlidir, inançlıdır."

Kaynak: AA
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