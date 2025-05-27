Gelibolu'da Yöresel Lezzetler Stantta Tanıtıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kadınlar Derneği ve Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifi'nin öncülüğünde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetlerin tanıtıldığı bir stant kuruldu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yöresel lezzetlerden oluşan stant kuruldu.
Gelibolu'da açılan stantta ilçeye ait lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirildi.
Gelibolu Belediyesi'nin katkıları ile Kadınlar Derneği, Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifinin öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında lezzetlerin ve kültürel mirasının ön plana çıkarıldığı stantta ilçenin mutfak kültürünün farklı ürünlerinin sunumu yapıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel