Gelibolu'da Yangın İhtimaline Karşı Biçerdöverle Hasat
Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde arpa hasadında, yangın riskine karşı orman ekipleri arazözle destek verdi. Muhtar Yusuf Erdoğan'ın girişimiyle yapılan bilgilendirme sonrasında hasat güvenle gerçekleştirildi.
Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde yangın ihtimaline biçerdöverle hasada, orman ekipleri arazözle refakat etti.
Ilgardere Köyü Muhtarı Yusuf Erdoğan'ın arpa hasadının başlaması nedeniyle Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu biçerdöverle yapılan hasat sırasında gelen orman ekipleri, bilgilendirme yaptı.
Daha sonra hasat, arazöz refakatinde yapıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel