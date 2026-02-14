Haberler

Gelibolu'da ramazanda camilerde şerbet dağıtılacak

Güncelleme:
Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği, ramazan ayı boyunca camilerde dağıtılacak olan şerbeti tanıttı. Dernek Başkanı Abdurrahman Şen, etkinlikte Osmanlı geleneklerini yaşatmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği, ramazan ayı boyunca tüm camilerde dağıtımını gerçekleştireceği şerbeti tanıttı.

Tanıtım toplantısına Dernek Başkanı Abdurrahman Şen ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra gazeteciler, dernek yöneticileri ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Şen, ramazan ayının manevi ikliminde unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı geleneklerini yeniden yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu şerbet sadece bir içecek değil, paylaşmanın ve kardeşliğin sembolüdür." dedi.

Şen, ramazan boyunca cami avlularında yapılacak ikramlarla hem kültürel mirasın korunacağını hem de toplumsal dayanışmanın güçleneceğini ifade etti.

Program, Şen'in katılımcılara ramazan şerbeti ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Haberler.com
