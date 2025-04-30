Gelibolu'da Olası Yangınlarla Mücadele İçin Yangın Havuzu İnşa Edilecek

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyüne olası yangınlarla mücadele için yangın havuzu inşa edilecek.

Çam ormanlarıyla çevrili Gelibolu'da olası orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak helikopter ve arazözlerin su alabilecekleri 600 tonluk yangın havuzunun inşası için yer belirleme işlemi tamamlandı.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Samet Ak ve Karainebeyli köyü Muhtarı Ali Yıldırım, havuzun inşası için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yer düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti İlçe Başkanı Samet Ak, burada yaptığı açıklamada, orman yangınlarına müdahale eden helikopterlerin işini kolaylaştırmak amacıyla 600 ton kapasiteli, aynı anda 20 arazözün su alabileceği havuzun yer belirleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaata başlanacağını aktardı.