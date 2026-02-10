Haberler

Gelibolu'da küçükbaş hayvancılıkta sürü yönetimi kursu başladı

Gelibolu'da küçükbaş hayvancılıkta sürü yönetimi kursu başladı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde küçükbaş hayvancılıkta verimliliği artırmak ve modern sürü yönetimi uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' açıldı. Kurs, 104 saat sürecek ve katılımcılara belge verilecek.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde küçükbaş hayvancılık alanında verimliliği artırmak ve modern sürü yönetimi uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir eğitim programı hayata geçirildi.

Gelibolu Ziraat Odası, Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Gelibolu Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" başladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen kursun açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın yaptı. Toplam 104 saat sürecek eğitim sonunda kursiyerlere belge verilecek.

Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, kursla hayvancılık sektöründe verimliliğin artırılması ve istihdama katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, destek veren kurumlara teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ise hayat boyu öğrenme anlayışıyla planlanan mesleki ve teknik kursların yerel ihtiyaçlar doğrultusunda sektör temsilcileriyle işbirliği içinde yürütülmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
