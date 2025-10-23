Gelibolu'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Müftülüğü ile Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Müftüsü İsmail Durna bir konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Gelibolu Müftülüğü Musiki Grubu tarafından kaside ve ilahiler seslendirildi.

Programda öğrenciler tarafından okunan şiirlerde, Hz. Muhammed'in örnek ahlakı, merhameti ve insanlığa kazandırdığı değerler vurgulandı.

ÇOMÜ Gelibolu Butik yeni yerinde hizmet veriyor

Gelibolu'da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilerin temel ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla kurulan Gelibolu Butik, yeni yerinde hizmete başladı.

Kampüs kantininin hemen yanında yer alan yeni butik, hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor.

Gelibolu Butik, ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyimden gıdaya, ayakkabıdan kırtasiyeye kadar birçok alandaki eksikliğini karşılıyor.