Haberler

Gelibolu'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Gelibolu'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Müftülük ve Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İsmail Durna'nın konuşmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve müzik dinletileri yer aldı. Ayrıca, ÇOMÜ Gelibolu Butik yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Müftülüğü ile Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Müftüsü İsmail Durna bir konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Gelibolu Müftülüğü Musiki Grubu tarafından kaside ve ilahiler seslendirildi.

Programda öğrenciler tarafından okunan şiirlerde, Hz. Muhammed'in örnek ahlakı, merhameti ve insanlığa kazandırdığı değerler vurgulandı.

ÇOMÜ Gelibolu Butik yeni yerinde hizmet veriyor

Gelibolu'da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilerin temel ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla kurulan Gelibolu Butik, yeni yerinde hizmete başladı.

Kampüs kantininin hemen yanında yer alan yeni butik, hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor.

Gelibolu Butik, ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyimden gıdaya, ayakkabıdan kırtasiyeye kadar birçok alandaki eksikliğini karşılıyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Bakanlıktan Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre

Bakanlık süre verdi! Mansur Yavaş'ın 1 haftası var
Arda Güler'in Real Madrid'i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus'u üzdü

Arda ve Kenan karşı karşıya geldi! İşte dev maçta kazanan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.