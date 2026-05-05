Gelibolu'da kursiyerlere "sağlıklı nefes" eğitimi verildi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "5 Mayıs Dünya Astım Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara astım hastalığı ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi Kronik Hastalıklar Birimi tarafından Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, astım hastalığının yönetimi ve kontrol yöntemleri ele alındı.

Eğitim programında uzmanlar, astım hastalığının kontrolünde kullanılan güncel tedavi yöntemleri ile sağlıklı nefes almanın yaşam kalitesi üzerindeki etkilerine dair detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcılara özellikle ilaçların doğru teknikle kullanılması ve düzenli doktor takibinin önemi hatırlatıldı.

Toplumda astım farkındalığını artırmayı hedeflediklerini belirten yetkililer, "Sağlıklı nefes, sağlıklı yaşam" sloganıyla hareket ederek kronik hastalıklarla mücadelede bilinçli toplumun önemine vurgu yaptı. Program, kursiyerlerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
