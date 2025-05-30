Gelibolu'da Çiftçilere Hasat Öncesi Pestisit Denetimi ve Eğitim

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çiftçilere hasat öncesi pestisit denetimi ve bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tayfur ve Karainebeyli köylerinde çiftçilere yönelik hasat öncesi pestisit denetimi yapılıp, bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimlerde, bitkilerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, hasat öncesi denetimlerin amacı ve uygulanma süreci hakkında çiftçilere bilgi verildi.

Üreticilere, pestisit kalıntılarını önlemeye yönelik alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirme yapıldı.