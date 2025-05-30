Gelibolu'da Çiftçilere Hasat Öncesi Pestisit Denetimi ve Eğitim

Gelibolu'da Çiftçilere Hasat Öncesi Pestisit Denetimi ve Eğitim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çiftçilere yönelik hasat öncesi pestisit denetimi ve bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ve hastalıklarla mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çiftçilere hasat öncesi pestisit denetimi ve bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tayfur ve Karainebeyli köylerinde çiftçilere yönelik hasat öncesi pestisit denetimi yapılıp, bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimlerde, bitkilerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, hasat öncesi denetimlerin amacı ve uygulanma süreci hakkında çiftçilere bilgi verildi.

Üreticilere, pestisit kalıntılarını önlemeye yönelik alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız

Acun Ilıcalı anlaştı, ortalık kızıştı! Kayserispor esti gürledi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.