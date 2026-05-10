Gelibolu'da bariyere çarpan araçta 2 yaralı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
R.T, idaresindeki 17 RR 327 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova